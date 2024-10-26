ТАСС: комик Поперечный покинул РФ сразу после начала спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Данила Поперечный признан иноагентом на территории РФ)

Стендап-комик и блогер Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) уехал из России сразу после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

"Поперечный Данила Алексеевич – видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал (из России. – Прим. ред.) в связи с проведением СВО на Украине", – говорится в судебных материалах.

Минюст РФ внес Поперечного в реестр иноагентов в июне этого года. В ведомстве аргументировали это решение тем, что комик участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов и получал поддержку со стороны иностранного источника.

В сентябре Поперечный направил апелляцию в Замоскворецкий суд Москвы на статус иноагента, однако инстанция признала законным решение Минюста РФ о включении комика в соответствующий реестр.