В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

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Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем телеграм-канале о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о рублевых спецсчетах для иноагентов.

Как утверждает Пискарев, только на спецсчета будут зачисляться все доходы иностранных агентов от их интеллектуальной деятельности. Таким образом, председатель комитета Госдумы по безопасности предполагает, что можно будет устранить "лазейку" для иноагентов, которые используют заработанные в России средства для оказания помощи ВСУ.

Соавторами документа, по словам Пискарева, стали 429 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин объяснил, что законопроект "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" предполагает получение доступа к рублям на спецсчетах иноагентов лишь при отмене соответствующего статуса в России. Он добавил, что по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.

Кроме того, в законопроекте указано, если иноагент не откроет счет, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Средства можно будет получить в течение 15 дней. Также средства можно будет перечислить на другой банковский счет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал озвучивать позицию Кремля по данному законопроекту, так как документ еще будет обсуждаться.

