"Известия": кабмин РФ готов поддержать введение специальных счетов для иноагентов

Фото: 123RF/izubkov

Кабмин РФ сообщил о готовности поддержать законопроект об обязательных специальных рублевых счетах, на которые будут перечисляться средства за интеллектуальную собственность иноагентов. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает газета "Известия".

В проекте отзыва кабмина отмечается, что инициатива направлена на совершенствование сферы деятельности иноагентов. Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, ко второму чтению законопроекта готовятся поправки, которые будут касаться зачисления средств на специальные счета от продажи движимого и недвижимого имущества, а также сдачи его в аренду и иных доходов иноагентов.

Отмечается, что иностранные агенты будут обязаны открывать спецсчета, на которые и будут перечисляться вознаграждения за интеллектуальную собственность, а если он этого не сделает, то данная обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с подобных счетов по решению суда или в иных случаях, установленных правительством РФ, могут быть перечислены в бюджет страны.

Иноагенты смогут пользоваться данными счетами только лично и на территории России уже после снятия статуса иностранного агента. При этом выводить полученные деньги за границу будет запрещено.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что проект закона "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" призван ограничить выплаты иноагентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. Он уточнил, что в деятельность иноагентов входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

По версии главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, это станет препятствием перед теми, кто позволяет себе критиковать Россию и продолжает жить на доход от сдачи квартиры в стране.

