Мэр Днепра Филатов заочно приговорен к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Igor Golovniov (Борис Филатов включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил мэра украинского города Днепра Бориса Филатова (включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 9 годам колонии, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Филатова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – объяснили в надзорном ведомстве.

В апреле 2022 года Филатов опубликовал обращение, где выразил презрение к русским и призвал к насилию против них. Кроме того, на страницах в своих соцсетях он публиковал информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных сил России (ВС РФ).

Суд признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, унижении достоинства группы лиц по национальному признаку, а также в публичном распространении фейков о ВС РФ. Кроме прочего, ему запрещено заниматься администрированием сайтов сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она опубликовала видеоролик, где содержатся фейки о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.

