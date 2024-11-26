Журналистка из Читы осуждена за сотрудничество с иностранной организацией

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Забайкальский краевой суд приговорил к четырем годам колонии общего режима журналистку из Читы Нику Новак за сотрудничество с иностранной организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным ведомства, силовики выявили факт сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного СМИ. За денежное вознаграждение Новак содействовала подготовке недостоверных материалов, дискредитирующих ВС РФ и органы госвласти.

Служба безопасность установила, что ее действия были направлены на нанесение репутационного ущерба России и дестабилизации общественно-политической обстановки в период проведения спецоперации на Украине.

В картотеке суда указано, что дело рассматривалось в отношении Новак по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией".

Ранее столичный суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову (признана в России иноагентом) к восьми годам исправительной колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ. По версии следствия, экс-мундеп по мотивам политической ненависти и вражды 23 декабря 2022 года разместила на своей странице в соцсети пост, который был доступен неограниченному кругу лиц и содержал ложные сведения о действиях ВС России в ходе СВО.