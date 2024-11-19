Суд заочно приговорил экс-мундепа Брюханову к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович (Анастасия Брюханова признана иноагентом в РФ)

Суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову (признана в России иноагентом) к восьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По версии следствия, экс-мундеп по мотивам политической ненависти и вражды 23 декабря 2022 года разместила на своей странице в соцсети пост, который был доступен неограниченному кругу лиц и содержал ложные сведения о действиях ВС России в ходе спецоперации на Украине.

Девушка признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Отбывать наказание Брюханова будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд ее заочно арестовал, также ее привлекли к ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Брюханова объявлена в международный розыск.

Между тем суд заочно арестовал на два месяца публициста Бориса Стомахина (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков о ВС РФ. Постановление вступит в силу с момента его фактического задержания на российской территории или при передаче его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.