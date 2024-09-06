Суд заочно приговорил к 8 годам колонии иноагента Павла Мунтяна за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило (Павел Мунтян признан иноагентом в РФ)

Суд заочно приговорил к восьми годам колонии автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

46-летний деятель анимационного кино признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенном по мотивам политической ненависти.

Суд установил, что Мунтян распространил для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом им канале одного из мессенджеров заведомо ложную информацию о действиях российских войск в ходе СВО.

С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на три года.

Мунтян с начала спецоперации выступал в поддержку Украины, а также запустил фонд, который собирал деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания и создание мастерских по пошиву бронежилетов для украинских войск. В данный момент он находится за пределами РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что Мунтян стал фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении ложных сообщений о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Затем МВД России объявило Мунтяна в розыск по данному уголовному делу.