Участник "Касты" Шым заявил о потере связи с Россией в эмиграции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Владислав Лешкевич признан иноагентом в РФ)

Участники рэп-группы "Каста" рассказали о своем отношении к России после того, как покинули страну с началом специальной военной операции. Один из музыкантов коллектива Михаил Епифанов (Шым) признался, что начал терять связь с родиной, пишет "Газета.ру".

"Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить", – заявил рэпер в интервью журналисту Михаилу Козыреву.

Признанный в России иностранным агентом Владислав Лешкевич (Влади) отметил, что полностью чувствует происходящие в России процессы. По словам музыканта, "Каста" все еще популярна у российских слушателей.

Как заявил Антон Мишенин (Змей), терять связь с Россией он не хочет, поэтому заставляет себя "перешагнуть через какие-то вещи" и поддерживать отношения с людьми, оставшимися в стране и придерживающимися другой позиции. Андрей Пасечный (Хамиль) сообщил, что почти полностью порвал связи со знакомыми в России и общается только с родителями.

Ранее движение "Ветераны России" попросило генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить последний альбом группы "Каста" на разжигание ненависти. Представители движения также обратились с просьбой инициировать проверку альбома коллектива к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В сентябре 2024 года "Яндекс Музыка" заблокировала альбом "Касты" под названием "Новинки зарубежного рэпа". Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к альбому в связи с наличием в песнях слов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.