Лидера группы "Ногу свело!" Покровского оштрафуют за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Москва 24/Александр Авилов (Максим Покровский признан в РФ иноагентом)

Лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) привлекут к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Таганский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Покровского 17 февраля. Отмечается, что музыкант впервые привлекается из-за отсутствия маркировки иноагента.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины был указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах России.

В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.