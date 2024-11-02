Движение "Ветераны России" призвало проверить последний альбом группы "Каста"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение "Ветераны России" попросило генпрокурора Игоря Краснова проверить последний альбом группы "Каста" на разжигание ненависти, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

"С нашей точки зрения, в тексте ряда композиций данного альбома могут содержаться высказывания, направленные на разжигание ненависти к России, а также выражены призывы в поддержку Вооруженных сил Украины", – говорится в документе.

Представители движения также обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку альбома группы. По мнению общественников, в композиции "Эмигрант эмигранту" артисты заявляют о материальной поддержке ВСУ и призывают своих слушателей следовать их примеру.

Кроме того, общественники просят принять меры по ограничению доступа к творчеству группы.

Ранее движение уже требовало признать участников "Касты" иностранными агентами, а также проверить их на связи с ВСУ. По версии общественников, артисты якобы обвинили россиян в шовинизме и выступили с угрозами.

Председатель движения Ильдар Резяпов призвал лишить музыкантов всех прав на культурное и финансовое присутствие в России.