Три московских КТ-центра вернулись к работе в плановом режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Благодаря стабилизации обстановки с COVID-19 в столице дополнительно возвращаются к оказанию плановой и специализированной помощи порядка 600 коек в городских стационарах, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"В Москве значительно улучшилась эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились еще на 40%. Это позволяет нам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи. В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырех городских больницах", – отметила Ракова.
Она уточнила, что после проведения дезинфекции возобновили плановый прием еще три КТ-центра, которые были предназначены для диагностики пациентов с COVID-19. Однако в столице четыре таких центра продолжают работу и для пациентов с коронавирусом.
В родильном доме больницы имени О. М. Филатова, по словам Раковой, впервые за последние несколько лет начнут принимать женщин без COVID-19. Однако роддом продолжит оказывать помощь беременным и с коронавирусом, для этого оборудованы 32 места.
Уточняется, что в медучреждении планируют обеспечить эпидбезопасность путем разведения потоков пациенток. Плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах после санитарной обработки и тестирования врачей на COVID-19.
Также уже возобновилась плановая госпитализация по профилю хирургия, урология и гинекология в хирургическом комплексе больницы № 52. Кроме того, теперь резервными станут более 1 200 мест в госпиталях в павильоне № 75 на ВДНХ, в конгрессе-выставочном центре "Сокольники", в ледовом дворце "Крылатское", на территории медицинского комплекса в Коммунарке и Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Часть коек вернут к оказанию специализированной помощи в инфекционных больницах № 1 и 2.
Ранее практически полностью восстановили плановую помощь в московских поликлиниках. Ракова подчеркивала, что в столице ощутимо меньше стали заболевать коронавирусом, поэтому огромные мощности в поликлиниках для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 уже не требуются.
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