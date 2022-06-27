Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств заработал на базе МЭЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств заработал на базе Московского эндокринного завода (МЭЗ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, в 2016 году МЭЗ получил статус промышленного комплекса, что создало предпосылки для расширения производства медикаментов. А год назад город заключил с заводом контракт на поставки 20 наименований различных препаратов, в том числе для лечения депрессии и инфекционных заболеваний. Наладить производство предприятие должно в течение двух лет.

"В ближайшие годы предприятие планирует создать на базе филиала "Лефортовский" промышленный кластер с научно-исследовательским и лабораторным комплексом. Кроме современных препаратов, город получит высокотехнологичные рабочие места", – подытожил градоначальник.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на 2022 год столица закупила по офсетным контрактам лекарств на почти 1,3 миллиарда рублей. С начала текущего года в медучреждения Москвы уже поступило порядка 85 тысяч упаковок различных препаратов.

