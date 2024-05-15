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15 мая, 04:08

Политика

Зеленский отменил визит в Испанию, который должен был состояться 17 мая

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который должен был состояться в эту пятницу, 17 мая. Об этом сообщает агентство EFE.

"Зеленский отменяет свой визит в Мадрид, запланированный на пятницу", – указано в сообщении.

Украинский президент должен был посетить Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в области безопасности. Как утверждает Макрон, его страна в рамках этого документа предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму в три миллиарда евро.

До этого Украина подписала и с Германией это соглашение. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, документ будет действовать до тех пор, пока Киеву это будет нужно.

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