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Безопасность

30 января, 20:45

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с Западом

безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Если противостояние России с Западом выльется в войну, то РФ потерпит поражение за три часа. К такому выводу пришли китайские журналисты, сообщает "Газета.ру".

"На одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию, готовых к запуску в любую минуту. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор", – отмечается в материале портала China.

Журналисты указывают, что в Европе расположены регулярные части США. Европейские страны могут поддержать американские авианосные группы и атомные подлодки стратегического назначения.

В свою очередь, Россия только восстанавливает свои ракетные и воздушно-космические войска. В связи с этим у российских военных еще слишком мало нового вооружения, отмечается в статье.

"РФ необходимо сосредоточить усилия по трем направлениям, куда входят системы противоракетной обороны, способность нанесения ответного ядерного удара и развитие новых моделей стратегических бомбардировщиков", – заключают китайские журналисты.

В конце декабря минувшего года Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%. Глава государства отметил значительные успехи деятельности Вооруженных сил Российской Федерации за 2019 год.

Президент отметил, что были усовершенствованы системы взаимодействия и связи, разведки и электронной борьбы, а также на вооружение взяты новейшие технологии по работе с информацией.

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