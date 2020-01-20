России вернут долги за военную технику – СМИ

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Страны-импортеры российского вооружения начали выплачивать деньги за уже поставленную военную технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что в прошлые годы стороны испытывали трудности из-за проведения финансовых операций в долларах. "Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", – указал он.

По информации СМИ, в 2018 году общая задолженность стран-импортеров перед Россией по поставкам вооружения составляла около трех миллиардов долларов.

В феврале минувшего года Владимир Путин отметил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По его словам, это результат системных, целенаправленных мер государства, а также огромной, напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности.

В 2018 году российский лидер поручил начать разработку новых видов вооружений. Глава государства указал, что РФ не позволит добиться над собой военного или стратегического превосходства.

