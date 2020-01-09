Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке С-300

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Ирак возобновил переговоры о покупке российских зенитных комплексов С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета иракского парламента по обороне и безопасности Мухаммада Рида.

Он отметил, что необходимость в таком вооружении возникла после атак на базы шиитского ополчения аль-Хашд аш-Шааби в Багдаде. Поэтому Ирак решил возобновить переговоры по контракту на С-300 с Россией.

Сделку уже одобрило высшее руководство Ирака. При этом Рида отметил, что ожидает противодействия со стороны США.

Ранее парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство разорвать соглашение с международной антитеррористической коалицией.

Вопрос о прекращении военного иностранного присутствия в стране был поднят на фоне спецоперации американских военных, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака.

Позднее сообщалось, что международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США выведет свои войска с территории Ирака из уважения к суверенитету этой страны.

