В НАТО намерены дать ответ на размещение Россией крылатых ракет

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Согласно заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс планирует в текущем году ответить на размещение Россией комплексов "Искандер" с ракетами 9M729 (по классификации НАТО SSC-8). Как сообщает ТАСС, Столтенберг подчеркнул, что ответное реагирование будет носить оборонительный и соразмерный характер.

Кроме того, сообщается, что министры обороны стран НАТО уже обсудили условия совместной работы "над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения".

"Размещением крылатых ракет SSC-8 Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), – подчеркнул генсек. – Это часть российской стратегии – значительные инвестиции в новые, современные мощности, включая новое современное ядерное оружие".

Относительно намерений НАТО Столтенберг заверил, что альянс не планирует размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования, и отметил, что на сегодня важным вопросом является усиление контроля над вооружениями.

Еще в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин направил обращение лидерам ряда стран, в котором призвал их ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на инициативу Путина предложил создать новую версию Договора о ликвидации РСМД, в котором Европа стала бы полноправным участником.

Напомним, что действие Договора о РСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.