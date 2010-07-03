Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

"Мы не приняли мораторий, предложенный Россией... Но мы его восприняли как основу для обсуждений", – цитирует RT слова Макрона.

Ранее президент России направил ряду стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Путин подчеркнул, что Россия готова не размещать РСМД в Европе или других регионах в том случае, если "от этого будут воздерживаться американцы".

В НАТО известили о получении письма. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что союз не собирается рассматривать предложение Москвы. Он пояснил, что предложение российского президента "не заслуживает доверия".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестал действовать 2 августа после одностороннего выхода США из соглашения. Тогда Вашингтон обвинил российскую сторону в нарушении договора в течение долгого срока.

