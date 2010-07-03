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Политика

07:02

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина о моратории на РСМД

политика безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился рассмотреть предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на письмо французского главы, адресованное Путину.

По информации немецкого издания, Макрон написал ответное послание 23 октября. В нем глава Франции пояснил, что предложение Владимира Путина должно быть тщательно изучено и рассмотрено как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Ранее президент России направил ряду стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Путин подчеркнул, что Россия готова не размещать РСМД в Европе или других регионах в том случае, если "от этого будут воздерживаться американцы".

В НАТО известили о получении письма. Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается рассматривать предложение Москвы. Генеральный секретарь НАТО пояснил, что предложение российского президента "не заслуживает доверия".

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