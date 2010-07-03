Макрон выступает за новый ДРСМД с участием Европы

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает "Интерфакс".

"После решения об упразднении Договора о РСМД нам нужно построить что-то новое", – заявил он на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом.

Макрон добавил, что хотел бы, чтобы Европа стала частью этого соглашения.

Ранее Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина ввести мораторий на размещение РСМД в Европе.

"Мы не приняли мораторий, предложенный Россией... Но мы его восприняли как основу для обсуждений", – отметил президент Франции.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестал действовать 2 августа после одностороннего выхода США из соглашения. Тогда Вашингтон обвинил российскую сторону в нарушении договора в течение долгого срока.