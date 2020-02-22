США сымитировали ядерный удар по России

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Соединенные Штаты провели учения, в рамках которых сымитировали ядерный удар по России, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне заявили, что тренировка была пройдена для отработки ответной атаки в том случае, если Москва решит ударить по Европе.

"Сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО", – отметили в американском оборонном ведомстве.

Там добавили, что в подобной ситуации в дело вмешивается министр обороны, а также президент страны, которые принимают решение об ответном ударе.

Так, американцы сымитировали реакцию Штатов, в ходе которой они наносят ядерный удар по РФ.

Ранее военный эксперт назвал возможные причины приближения человечества к ядерной катастрофе. Одной из таковых специалист назвал увеличение Трампом оснований для применения ядерного оружия, половина из которых имеет основу нанесения первого удара.