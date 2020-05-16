Путин отметил важную роль российской науки при создании современного вооружения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современные виды российского вооружения появились благодаря развитию фундаментальной науки в стране. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в стране никогда бы не смогли создать такие высокотехнологичные виды оружия, если бы не вклад научных школ и инженерных кадров.

"Это факт, абсолютно уже очевидный – у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Минобороны сообщили, какие суда вооружат гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Отмечалось, что ракета способна развивать скорость в девять раз выше скорости звука.

Российские ракеты "Циркон" были высоко оценены в американских СМИ. Сообщалось, что оружие РФ несет серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.