Орбан заявил, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Санкции против России эффективны только на бумаге. Такое мнение во время речи после переизбрания высказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию его выступления вел канал М1.

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", – заявил Орбан.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад наказал сам себя санкциями против России. Он отметил, что санкционная война, развязанная в отношении РФ, привела к глобальной экономической дестабилизации. Сенатор указал на то, что в своей борьбе с Россией страны Запада до сих пор не осознали, что экономическая глобализация имеет сторону, не контролируемую США и государствами G7.

Между тем персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин высказал мнение о том, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении. Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

