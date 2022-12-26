Автоэксперты назвали целевую аудиторию нового "Москвича"

В понедельник, 26 декабря, в дилерские центры поступили первые автомобили новой линейки автомобилей "Москвич". Цена кроссовера с двигателями внутреннего сгорания составляет 1,97 миллиона рублей. За электрокар желающим придется заплатить 3,5 миллиона рублей. Рассказываем подробности и выясняем, для кого подойдут эти автомобили.
Первые авто поступили к дилерам
В дилерском центре "Петровский" 26 декабря сообщили, что получили первые автомобили новой линейки "Москвич". Отмечается, что непосредственный старт продаж запланирован на январь.
В дилерском центре уточнили, что машины с двигателем внутреннего сгорания ("Москвич 3") стоят 1,97 миллиона рублей, с электрическим ("Москвич 3е") – 3,5 миллиона рублей. "Приехали пока бензиновые, но электрические также будут. Цвета будут представлены все", – сказал Новосельский.
Поступили первые машины и в "Автомир" на Озерной улице. Вместе с тем дилерские центры "Авторусь", "Авилон", "Автопассаж", "Рольф", "Кунцево" и "Мэйджор" еще ожидают поставок. Покупатели смогут приобрести автомобиль в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.
Новую модель оснастили турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией. Кроссовер имеет следующие габариты: 441 сантиметр в длину, 180 сантиметров в ширину и 166 сантиметров в высоту с колесной базой 262 сантиметра. Касаемо характеристик "Москвича 3е" ранее сообщалось, что он будет оснащен электромотором SY Power TZ200XSIEM1, на одном заряде запас хода электрокара составит 410 километров.
Будущее "Москвича"
Городские власти рассматривают "Москвич 3" в качестве автомобиля для рабочих поездок, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его мнению, рынок сбыта для автомобиля обеспечен. В частности, основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент, отметил Ликсутов.
По его оценкам, в 2023 году завод "Москвич" пополнит авторынок порядка 50 тысячами машин, среди которых около 10 тысяч – электрокары. Московские власти планируют постепенно наращивать локализацию производства. Предполагается, что рабочие начнут выполнять не только крупноузловую, но и мелкоузловую сборку.
"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год – максимальная локализация компонентов", – уточнил Ликсутов.
Полностью отечественный автомобиль планируется начать производить в 2025 году.
"У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе... 2025 год целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше", – подчеркнул Ликсутов.
Кто целевая аудитория
Кроссовер "Москвич 3" – довольно универсальный автомобиль, который может быть востребован среди самых разных категорий граждан. Об этом Москве 24 рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Характеристики автомобиля сопоставимы с другими представителя городских кроссоверов. В частности, мощности в 150 лошадиных сил будет вполне достаточно для езды в городе, отмечает эксперт. "Я уже успел поездить на этом автомобиле, и мощности машине вполне хватает. Отчасти планку в 150 лошадиных сил разработчики установили с учетом специфики российского законодательства, чтобы сократить будущим владельцам стоимость ежегодного транспортного налога", – рассуждает Кадаков.
По его мнению, в российских реалиях более востребована будет версия с бензиновым двигателем. "Традиционно стартовая цена автомобиля с бензиновым двигателем ниже, чем с электрическим. В российских реалиях, где высокий процент людей берут автомобиль в кредит, определяющим моментом является именно начальная цена. Стоимость эксплуатации автомобиля и марка зачастую отходят на второй план", – объясняет специалист.
В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев в беседе с Москвой 24 отметил, что эксплуатация электромобиля "Москвич 3е" будет обходиться дешевле бензиновой версии.
Однако электрозарядок в российских городах для абсолютно комфортного владения электрокаром на текущий момент по-прежнему недостаточно, что играет в пользу бензиновой версии, продолжает специалист.
По его словам, стоимость "Москвича 3" в разных комплектациях вполне сопоставима с другими моделями китайских производителей на отечественном рынке. Васильев считает, что автомобиль будет востребован, в частности, среди госслужащих.