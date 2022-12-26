Автоэксперты назвали целевую аудиторию нового "Москвича"

В понедельник, 26 декабря, в дилерские центры поступили первые автомобили новой линейки автомобилей "Москвич". Цена кроссовера с двигателями внутреннего сгорания составляет 1,97 миллиона рублей. За электрокар желающим придется заплатить 3,5 миллиона рублей. Рассказываем подробности и выясняем, для кого подойдут эти автомобили.



Первые авто поступили к дилерам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В дилерском центре "Петровский" 26 декабря сообщили, что получили первые автомобили новой линейки "Москвич". Отмечается, что непосредственный старт продаж запланирован на январь.





Сергей Новосельский директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Старт продаж анонсирован, мы получили первые автомобили, готовы принимать первых посетителей, показывать их и рассказывать. Продажи мы начнем в январе. Поскольку мы являемся дилером Renault, то мы переходим к стандартам "Москвича". Продажи начнутся в январе, к стандарту мы придем в марте.

В дилерском центре уточнили, что машины с двигателем внутреннего сгорания ("Москвич 3") стоят 1,97 миллиона рублей, с электрическим ("Москвич 3е") – 3,5 миллиона рублей. "Приехали пока бензиновые, но электрические также будут. Цвета будут представлены все", – сказал Новосельский.

Поступили первые машины и в "Автомир" на Озерной улице. Вместе с тем дилерские центры "Авторусь", "Авилон", "Автопассаж", "Рольф", "Кунцево" и "Мэйджор" еще ожидают поставок. Покупатели смогут приобрести автомобиль в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.





пресс-служба завода "Москвич" "Москвич 3" имеет яркий и привлекательный внешний вид, который отличают геометричные линии кузова и современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Новую модель оснастили турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией. Кроссовер имеет следующие габариты: 441 сантиметр в длину, 180 сантиметров в ширину и 166 сантиметров в высоту с колесной базой 262 сантиметра. Касаемо характеристик "Москвича 3е" ранее сообщалось, что он будет оснащен электромотором SY Power TZ200XSIEM1, на одном заряде запас хода электрокара составит 410 километров.





В мае московский завод "Рено Россия" перешел в собственность столичного правительства. Сергей Собянин заявил о планах выпускать там автомобили под брендом "Москвич". В начале июня завод переименовали соответствующим образом. С 23 ноября на предприятии стартовало производство автомобилей. Первой новой моделью стал кроссовер, получивший название "Москвич 3". В начале декабря сообщалось, что на заводе было собрано свыше 160 автомобилей. До конца года планируется собрать еще порядка 440 машин, среди которых 200 электрокаров.

Будущее "Москвича"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские власти рассматривают "Москвич 3" в качестве автомобиля для рабочих поездок, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его мнению, рынок сбыта для автомобиля обеспечен. В частности, основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент, отметил Ликсутов.





Максим Ликсутов заммэра столицы по вопросам транспорта У нашего Центра организации дорожного движения есть парконы с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже семь-восемь лет. Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на "Москвичи", поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер "Москвич" как машину для ежедневных рабочих поездок.

По его оценкам, в 2023 году завод "Москвич" пополнит авторынок порядка 50 тысячами машин, среди которых около 10 тысяч – электрокары. Московские власти планируют постепенно наращивать локализацию производства. Предполагается, что рабочие начнут выполнять не только крупноузловую, но и мелкоузловую сборку.

"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год – максимальная локализация компонентов", – уточнил Ликсутов.

Полностью отечественный автомобиль планируется начать производить в 2025 году.

"У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе... 2025 год целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше", – подчеркнул Ликсутов.



Кто целевая аудитория

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кроссовер "Москвич 3" – довольно универсальный автомобиль, который может быть востребован среди самых разных категорий граждан. Об этом Москве 24 рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Этот автомобиль примерного такого же типа, как Hyundai Creta или Renault Duster. Он вполне может пригодиться как для семейных поездок, так и индивидуальному владельцу.

Характеристики автомобиля сопоставимы с другими представителя городских кроссоверов. В частности, мощности в 150 лошадиных сил будет вполне достаточно для езды в городе, отмечает эксперт. "Я уже успел поездить на этом автомобиле, и мощности машине вполне хватает. Отчасти планку в 150 лошадиных сил разработчики установили с учетом специфики российского законодательства, чтобы сократить будущим владельцам стоимость ежегодного транспортного налога", – рассуждает Кадаков.

По его мнению, в российских реалиях более востребована будет версия с бензиновым двигателем. "Традиционно стартовая цена автомобиля с бензиновым двигателем ниже, чем с электрическим. В российских реалиях, где высокий процент людей берут автомобиль в кредит, определяющим моментом является именно начальная цена. Стоимость эксплуатации автомобиля и марка зачастую отходят на второй план", – объясняет специалист.

В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев в беседе с Москвой 24 отметил, что эксплуатация электромобиля "Москвич 3е" будет обходиться дешевле бензиновой версии.





Егор Васильев автоэксперт Полная зарядка "Москвича 3е" будет стоить чуть больше 800 рублей. Это выгоднее, чем заправить целый бак обычным топливом.

Однако электрозарядок в российских городах для абсолютно комфортного владения электрокаром на текущий момент по-прежнему недостаточно, что играет в пользу бензиновой версии, продолжает специалист.

По его словам, стоимость "Москвича 3" в разных комплектациях вполне сопоставима с другими моделями китайских производителей на отечественном рынке. Васильев считает, что автомобиль будет востребован, в частности, среди госслужащих.

