Песков заявил, что у Путина пока нет планов тестировать кроссовер "Москвич 3"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока что не планирует садиться за руль кроссовера "Москвич 3". Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет таких планов у президента. Это, безусловно, отрадный факт, что в такие сжатые сроки будет запущено (серийное производство. – Прим. ред.)", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что такая скорость выпуска поможет сократить дефицит на отечественном авторынке.

21 декабря стало известно, что стоимость "Москвича 3" будет начинаться от 1 миллиона 970 тысяч рублей. Продажей автомобиля в столичном регионе будут заниматься 11 дилерских центров.



Новый кроссовер "Москвич 3" будет стоить 1 млн 970 тыс руб

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