Володин пообещал закрепить за депутатами российские автомобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Созданные в России автомобили закрепят за депутатами в избирательных округах, такой вопрос поднимут на заседании Совета Госдумы 18 сентября. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале.

"Кроме того, обсудили с Управлением делами президента вопрос обеспечения Государственной думы служебным автотранспортом в городе Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки", – заявил он.

По словам Володина, главы политических фракций одобрили и эту инициативу. К ее реализации депутаты уже приступили, уточнил он. Председатель Госдумы добавил, что подобные решения помогут развитию отечественного автопрома, при этом бюджетные деньги останутся в России.

В августе Володин уже сообщал, что ГД начнет использовать отечественные автомобили "Москвич", "Лада" и "Аурус". Депутаты согласны со словами Владимира Путина о том, что чиновникам следует пересесть на машины российского производства, уточнил он.

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях