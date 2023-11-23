Правительство РФ не поддержало регулирование цен на бензин и дизель

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В правительстве РФ не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина на соответствующий законопроект депутатов от ЛДПР, который был внесен в Госдуму осенью.

Согласно документу, прилагаемые к законопроекту материалы не содержали анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки топлива.

Кроме того, подобная мера может привести к искажению рыночного ценообразования, а также дестимулировать инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, добавили в правительстве.

Предлагаемый ЛДПР законопроект устанавливал, что предельно допустимыми должны называться розничные цены, выше которых бензин и дизель не могут быть реализованы потребителям.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил кабмину совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель.

До этого партия "Справедливая Россия – За правду" предложила ввести в стране ограничение уровнем инфляции роста цен на бензин, авиационный керосин и дизельное топливо.

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля