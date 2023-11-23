23 ноября, 04:46Экономика
Правительство РФ не поддержало регулирование цен на бензин и дизель
Фото: depositphotos/zorandim
В правительстве РФ не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина на соответствующий законопроект депутатов от ЛДПР, который был внесен в Госдуму осенью.
Согласно документу, прилагаемые к законопроекту материалы не содержали анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки топлива.
Кроме того, подобная мера может привести к искажению рыночного ценообразования, а также дестимулировать инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, добавили в правительстве.
Предлагаемый ЛДПР законопроект устанавливал, что предельно допустимыми должны называться розничные цены, выше которых бензин и дизель не могут быть реализованы потребителям.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил кабмину совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель.
До этого партия "Справедливая Россия – За правду" предложила ввести в стране ограничение уровнем инфляции роста цен на бензин, авиационный керосин и дизельное топливо.
Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля
Читайте также