ФАС предупредила московские АЗС о недопустимости роста цен на топливо

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по столице направило предупреждение нефтяным компаниям, продающим в розницу топливо в Москве, о недопущении роста цен на продукцию. Об этом сообщается на сайте управления.

Отмечается, что служба регулярно проводит мониторинг и контролирует стоимость нефтепродуктов на столичном рынке и действия компаний по исполнению мер по стабилизации рынка.

В сообщении уточнили, что компании предупреждены о том, что при выявлении необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Владимир Путин поручил кабмину совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель 2 ноября.

До этого вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил ФАС совместно с Минэнерго привести цены на бензин и дизельное топливо к уровню годовой инфляции.

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