Встреча Путина и президента Монголии прошла в Улан-Баторе

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Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в монгольской столице Улан-Батор.

Беседа прошла в юрте – уникальном строении внутри дворца, созданном с учетом традиций и символов монголов.

При этом перед началом встречи российский лидер оставил запись в книге почетных гостей.

2 сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны. По прилете его встретил почетный караул.

В ходе визита Путина Монголия планирует договориться с РФ о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. В свою очередь, лидер РФ подчеркивал, что Москва всегда отвечает на просьбы Монголии, которые касаются обеспечения страны топливом.

