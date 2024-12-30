Глава Минфина США Йеллен заявила о выделении Украине 3,4 млрд долларов бюджетной помощи

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Администрация США выделит Украине еще 3,4 миллиарда долларов в рамках прямой бюджетной помощи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, эта сумма полностью исчерпывает выделенные конгрессом деньги на поддержку Киева в 2024 году.

"Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур", – цитирует министра ТАСС.

Между тем действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов.

Сейчас, по словам лидера Штатов, Пентагон находится в процессе передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин, что якобы усилит позицию Украины по мере наступления зимы.

Кроме того, а мериканский лидер пообещал, что Штаты продолжат "неустанно работать над укреплением положения" Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе.