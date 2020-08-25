ЦИК сообщила об отсутствии сбоев при тестировании системы онлайн-голосования

16:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Ростелеком" провел два тестирования системы дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в сентябре в Курской и Ярославской областях. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.
Проверка коснулась всех этапов предстоящего избирательного процесса: регистрации заявки, авторизации, идентификации с помощью портала "Госуслуг", онлайн-голосования, подсчета голосов. В проверке участвовали 30 тысяч человек, сбоев в работе не выявлено. В пиковые нагрузки система была устойчива, говорится в сообщении.
В ЦИК добавили, что подсчет результатов прошел менее чем за минуту за счет гомоморфного шифрования.
"Тестирование позволило выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у избирателей – использование устаревших браузеров, оптимизацию под мобильные устройства без адаптации для больших мониторов, СМС-оповещение", – рассказали в комиссии. Там заявили об организации приема обращений от участников, которые оставили предложения касательно системы.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов подчеркнул, что при процедуре учитываются все ошибки и замечания для ее улучшения.
В ЦИК напомнили, что следующим этапом в подготовке к сентябрьским выборам станет первое общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которое состоится 31 августа. Само онлайн-голосование на довыборах в Госдуму запланировано в период с 11 по 13 сентября.
Чтобы проголосовать дистанционно, граждане должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов.
Муниципальные выборы в столице ожидаются в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. 30 избирательных участков в двух районах будут открыты с 8:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
Для горожан оно доступно и в электронном виде. Понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.
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