При процедуре голосования учитываются все ошибки для улучшения системы – Венедиктов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

При процедуре голосования учитываются все ошибки и замечания для улучшения системы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

"Мы должны еще раз проходить процедуры и с надомным, выездным голосованием, и с досрочным голосованием, которое идет в территориальных избирательных комиссиях, и с электронным голосованием – все ошибки и замечания мы учитываем и совершенствуем систему. Москва в этом смысле действительно показывает пример, и я надеюсь, что этот пример будет подхвачен другими регионами России", – сказал Венедиктов.

Он напомнил, что для жителей столицы доступен вариант электронного голосования.

"Во время пандемии 15% избирателей Москвы проголосовали удаленно не потому, что это была какая-то фишка, а потому что они в том числе боялись идти, и Москва предоставляет им возможность не выходя из дома, парка, дачи проголосовать, не заходя на участки. Поэтому мы совершенствуем эту систему", – заключил Венедиктов.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

При этом проголосовать москвичи смогут и удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.

