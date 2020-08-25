МГИК сообщил о готовности к проведению муниципальных довыборов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что в городе подготовились к проведению муниципальных выборов. Об этом он рассказал на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за довыборами депутатов в округах Бабушкинском и Марьино, передает Агентство "Москва".
"В целом городская избирательная комиссия видит готовность к проведению выборов", – сказал Ермолов.
По его словам, запланирована встреча с председателями территориальных избирательных комиссий. "Мы планируем на этой неделе и на следующей неделе пригласить председателей ТИКов, на которых возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных выборов", – добавил председатель МГИК.
Ермолов подчеркнул, что все меры санитарной безопасности на выборах также будут соблюдаться.
"Будут обеспечены все необходимые меры санитарной защиты как в отношении членов избирательных комиссий, так и в отношении избирателей, которые либо придут на досрочное голосование, либо придут отдать свой голос в основной день голосования.
Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
При этом проголосовать за народного избранника горожане смогут удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.
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