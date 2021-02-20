Мосгаз провел профилактику Вечного огня перед 23 Февраля

19:52
Фото: vk.com/mossobyanin
Профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата провели в Москве перед Днем защитника Отечества. Об этом написал мэр города Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети "Вконтакте".
"Всегда зрелищный момент: сотрудники Мосгаза проводят профилактику Вечного огня. Торжественная церемония проходит перед 23 Февраля и 9 Мая, доверяют ее только лучшим", – подчеркнул градоначальник.
Собянин напомнил, что негасимое пламя на время работ переносят на временную горелку. Она аналогична основной и способна выдержать любые сложные погодные условия.
Сотрудники Мосгаза поддерживают Вечный огонь со дня его зажжения в 1987 году.
Ранее сообщалось, что перед Днем защитника Отечества Москву украсят более чем 400 праздничными плакатами. Кроме того, на ряде цифровых билбордов, размещенных на фасадах зданий, появятся праздничная подсветка, открытки и видеоролики.
23 февраля Москва онлайн покажет реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. Мероприятие проведут на "Поле Победы" у стен Главного храма Вооруженных сил России.
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