Мосгаз провел профилактику Вечного огня перед 23 Февраля

Фото: vk.com/mossobyanin

Профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата провели в Москве перед Днем защитника Отечества. Об этом написал мэр города Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети "Вконтакте".

"Всегда зрелищный момент: сотрудники Мосгаза проводят профилактику Вечного огня. Торжественная церемония проходит перед 23 Февраля и 9 Мая, доверяют ее только лучшим", – подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил, что негасимое пламя на время работ переносят на временную горелку. Она аналогична основной и способна выдержать любые сложные погодные условия.

Сотрудники Мосгаза поддерживают Вечный огонь со дня его зажжения в 1987 году.

Ранее сообщалось, что перед Днем защитника Отечества Москву украсят более чем 400 праздничными плакатами. Кроме того, на ряде цифровых билбордов, размещенных на фасадах зданий, появятся праздничная подсветка, открытки и видеоролики.

23 февраля Москва онлайн покажет реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. Мероприятие проведут на "Поле Победы" у стен Главного храма Вооруженных сил России.

