Салют на 23 Февраля в Москве состоится в 21:00

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве праздничный салют ко Дню защитника Отечества состоится в 21:00, его проведут сразу на трех площадках, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ", – рассказали ТАСС в департаменте.

Отмечается, что салют произведут из 78 артиллерийских орудий и самоходных пусковых установок, каждая из которых выполнит по 30 залпов.

"Самые масштабные стрельбы будут проведены на Лужнецкой набережной, где планируется использовать 40 салютных установок и 18 артиллеристских орудий калибра 76 миллиметров "ЗИС-3", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столице в праздничные дни, 22 и 23 февраля, парковка будет бесплатной. Уточняется, что в эти дни платить за парковку не нужно будет в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное). При этом парковки со шлагбаумом останутся платными.