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Общество

13:18

Песков рассказал о планах Путина на 23 Февраля

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился планами Владимира Путина на День защитника Отечества, сообщает "Газета.ру".

Песков рассказал, что у президента пройдет ряд непубличных, но рабочих встреч.

"Работать он будет в Кремле, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", – сказал пресс-секретарь.

Накануне в столичном регионе прошла репетиция салюта ко Дню защитника Отечества. Праздничный фейерверк будет длиться 10 минут. Сценарий салюта был заранее спланирован с помощью специальной программы.

Ранее стало известно, какие развлечения на 23 Февраля придумали столичные парки. Подробный список мероприятий можно посмотреть на странице Мосгорпарка в соцсети "ВКонтакте".

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