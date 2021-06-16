Более трети москвичей поддержали решение о нерабочей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

37% опрошенных москвичей поддерживают решение столичных властей о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Еще столько же высказались против. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

При этом против ужесточения антиковидных мер выступают 41% участников исследования. 27% поддерживают введение строгих мер, но без локдауна, в том числе возврат удаленки. А 14% считают, что необходимо закрыть границы, ввести принудительную вакцинацию и режим самоизоляции.

Опрос проводился с 12 по 15 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных жителей столицы старше 18 лет.

Ранее стало известно, что более половины россиян выступают против введения ковид-паспортов в стране. Данную идею не поддерживают 62% граждан. При этом в январе этого года данный показатель составлял 59%.

В поддержку внедрения документа выступили 13% респондентов. Чаще других за введение ковид-паспортов голосовали привитые от коронавируса граждане.

