Более трети москвичей поддержали решение о нерабочей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
37% опрошенных москвичей поддерживают решение столичных властей о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Еще столько же высказались против. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
При этом против ужесточения антиковидных мер выступают 41% участников исследования. 27% поддерживают введение строгих мер, но без локдауна, в том числе возврат удаленки. А 14% считают, что необходимо закрыть границы, ввести принудительную вакцинацию и режим самоизоляции.
Опрос проводился с 12 по 15 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных жителей столицы старше 18 лет.
Ранее стало известно, что более половины россиян выступают против введения ковид-паспортов в стране. Данную идею не поддерживают 62% граждан. При этом в январе этого года данный показатель составлял 59%.
В поддержку внедрения документа выступили 13% респондентов. Чаще других за введение ковид-паспортов голосовали привитые от коронавируса граждане.
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