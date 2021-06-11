Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами

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Москвичам предложили высказать свое мнение, какие меры поддержки для пенсионеров и инвалидов они считают наиболее важными. Опрос на улицах столицы проводил АНО "Центр защиты прав москвичей", которым руководит член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева, в течение 5 дней.

Респондентам предложили рассмотреть инициативы самой правозащитницы, касающиеся людей старшего возраста: сделать городские парковки бесплатными для пенсионеров и инвалидов, отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности и изменить уголовное законодательство с тем, чтобы совершение преступлений против пенсионеров являлось отягчающим обстоятельством. Люди могли также предложить свои варианты.

Разворотнева отметила, что уличный опрос – эффективный метод, который позволяет узнать мнение граждан при личном общении.

"Тема поддержки пожилых людей и инвалидов волнует многих. Возраст, состояние здоровья – все это сказывается на качестве жизни пожилых граждан, поэтому к ним нужен особый подход. Я одобряю то, что предлагает Центр защиты прав москвичей", – сказал житель столицы Данил Рудницкий.

Всего за первое полугодие 2021 года в Центр защиты прав москвичей по социальным вопросам обратились 3 542 москвича.

"Старшее поколение россиян – наиболее уязвимая группа населения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе. После подведения итогов анкетирования и основываясь на полученном результате, мы будем добиваться реализации наших предложений", – сказала Разворотнева.

Анкетирование на улицах завершилось 10 июня, однако сбор данных продлится до 12 июня по телефону и в электронном формате. Желающие поддержать инициативы или высказать свое мнение могут позвонить в общественную приемную АНО "Центр защиты прав москвичей" по телефону 8 (800) 500-95-58 или ответить на вопросы анкеты по электронной почте c-pravmos@yandex.ru. Также с подробной информации об инициативе можно ознакомиться на сайте общественной приемной.

Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.