Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционную работу

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Столичным вузам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Если это невозможно, то необходимо строго соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Приказ с рекомендациями по работе в подведомственных министерству образовательных организациях будет выпущен в ближайшее время.

"Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Нерабочие дни устанавливаются на период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

Помимо этого, вводится требование о переводе 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленную работу. На время ограничительных мер будут закрыты фудкорты, детские аттракционы, станет недоступна городская инфраструктура в столичных парках.