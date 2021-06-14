Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционную работу

10:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичным вузам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Если это невозможно, то необходимо строго соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.
Приказ с рекомендациями по работе в подведомственных министерству образовательных организациях будет выпущен в ближайшее время.
"Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Нерабочие дни устанавливаются на период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.
Помимо этого, вводится требование о переводе 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленную работу. На время ограничительных мер будут закрыты фудкорты, детские аттракционы, станет недоступна городская инфраструктура в столичных парках.
Студенты столичных вузов будут сдавать летнюю сессию удаленно
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