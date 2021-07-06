Иммунолог рассказал о способности штамма "Дельта плюс" заражать детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 объяснил, способен ли штамм коронавируса "Дельта плюс" инфицировать детей.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что вариантом штамма "Дельта плюс", скорее всего, заразятся все. Это связано с тем, что он является очень контагиозным, заявил эксперт. По словам Тимакова, исключением станет лишь 1% населения с врожденным иммунитетом, не позволяющим проникать вирусам в организм.
По словам Крючкова, количество пациентов более молодого возраста с коронавирусом увеличивается не только за счет распространения штамма "Дельта плюс", но и штамма "Дельта".
"И "Дельта", и штамм "Дельта плюс", который отпочковался, характеризуются гораздо большей заразностью. Соответственно, им нужно гораздо меньше вирусной нагрузки, чтобы при индивидуальном контакте произвести инфицирование. Оно происходит быстрее, вируса нужно меньше. Соответственно, со значительно большей вероятностью заражаются более молодые люди, это правда", – сказал врач-иммунолог.
При этом масштабы явления до конца пока непонятны, отметил собеседник Москвы 24. Однако тренд на то, что коронавирус молодеет, уже прослеживается, подчеркнул Крючков.
Эксперт заявил, что частота развития системного воспалительного синдрома у детей с появлением новых штаммов коронавируса стала выше.
"Плюс большее число детей будет иметь негативные последствия COVID-19. В том числе повышенную температуру и другие явления. Однако в процентном отношении их все равно меньше, чем тех же пожилых или людей с хроническими заболеваниями", – говорит Крючков.
По его словам, дети и подростки с самого начала были важнейшей группой с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. В нынешних условиях ее роль возрастает еще больше, заявил Крючков.
"Но если мы включим в вакцинационную кампанию подростков старше 12 лет, это может окончательно закрыть вопрос", – обращает внимание специалист.
Крючков добавил, что дети с точки зрения формирования коллективного иммунитета могут быть только дополнительным элементом. Если взрослое и пожилое население будет игнорировать вакцинацию, включение подростков в прививочную кампанию ничего не даст, заявил он.
Эксперт напомнил, что в Москве пройдут клинические исследования вакцины "Спутник V" для детей 12–17 лет. Однако на эту работу потребуется немало времени, разрешение на ее использование в этой группе населения теоретически может быть получено только к концу года, считает Крючков.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свою позицию относительно вакцинации детей от COVID-19. В обновленных рекомендациях сказано, что если они не входят в группу риска, прививочная кампания для них должна проходить в менее срочном порядке.
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