Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Центре организации дорожного движения рекомендовали столичным водителям отложить вечерние поездки до 20:00. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.
"Вечером загруженность дорог может вырасти до 9 баллов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются морозы до -15 градусов. На дорогах сильная гололедица, что затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", – говорится в сообщении.
Основные заторы образуются в центральной части столицы. Из-за погоды водители едут медленнее и осторожнее. В настоящее время сложная ситуация наблюдается на 14-м километре МКАД и внешней стороне ТТК.
Автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать дистанцию и не совершать необоснованные маневры.
В ночь на 9 декабря в Москве впервые этой зимой ударили 10-градусные морозы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что морозы в Москве сохранятся до конца недели. По его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов. Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до -9…-14.
Столичным водителям рекомендовали отложить поездки до 20:00
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