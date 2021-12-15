43 трехсекционных трамвая выйдут на улицы Москвы в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Трамваи выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31. Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что производитель вагонов обязался в течение 30 лет обеспечивать их техобслуживание и ремонт.

Благодаря новым вагонам трамваи занимают второе место после метро по количеству перевозимых ими пассажиров. Сейчас они работают на 87% всех столичных маршрутов. К 2023 году планируется полностью заменить ими весь трамвайный парк города.

Ранее стало известно, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте Москвы. Разовая поездка по билету "Единый" подорожает на 1 рубль (до 61 рубля), а по карте "Тройка" – на 4 рубля.

