Чат-бот Александра сможет ответить на вопросы о наземном транспорте Москвы

16:05
Фото: телеграм-канал "Дептанс Москвы"
Чат-бот Александра в тестовом режиме начала отвечать на вопросы о наземном общественном транспорте столицы, сообщает телеграм-канал Дептранса.
"Чат-бот в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно – пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Александра постоянно обучается, чтобы давать самые точные ответы. Сейчас ее масштабировали на наземный транспорт и автовокзалы, однако пока она может распознавать вопросы не так точно.
Сделать ее ответы более точными помогут вопросы от пассажиров на новые темы. Разработчики будут отслеживать ответы онлайн и улучшать программу.
Также чат-бот поможет спланировать поездку в другие города. Если спросить у Александры расписание междугородних автобусов и указать дату, она выберет удобный рейс.
Ранее в столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь отправить информацию можно с помощью чат-бота АО "Мосводоканал".
Для того чтобы передать данные, необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, находящийся на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать WhatsApp или телеграм. Отмечается, что данные можно будет передать уже за сентябрь этого года.
Новая схема автобусов появилась в центре и на юге Москвы
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