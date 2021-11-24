Чат-бот Александра сможет ответить на вопросы о наземном транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептанс Москвы"

Чат-бот Александра в тестовом режиме начала отвечать на вопросы о наземном общественном транспорте столицы, сообщает телеграм-канал Дептранса.

"Чат-бот в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно – пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александра постоянно обучается, чтобы давать самые точные ответы. Сейчас ее масштабировали на наземный транспорт и автовокзалы, однако пока она может распознавать вопросы не так точно.

Сделать ее ответы более точными помогут вопросы от пассажиров на новые темы. Разработчики будут отслеживать ответы онлайн и улучшать программу.

Также чат-бот поможет спланировать поездку в другие города. Если спросить у Александры расписание междугородних автобусов и указать дату, она выберет удобный рейс.

Ранее в столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь отправить информацию можно с помощью чат-бота АО "Мосводоканал".

Для того чтобы передать данные, необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, находящийся на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать WhatsApp или телеграм. Отмечается, что данные можно будет передать уже за сентябрь этого года.

