В центре Москвы изменили маршруты нескольких трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты нескольких трамваев в центре Москвы изменились с 4 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что трамваи маршрута № 3 будут ходить от метро Чертановская через Павелецкий вокзал и метро Пролетарская до Новоконной площади. А трамваи № 39 – от метро Университет через Павелецкий вокзал и метро Пролетарская до Новоконной площади

Кроме того, увеличатся интервалы движения на маршрутах № 3, 38, 39. Маршрут № А временно прекращает работу. На участке между станциями метро Павелецкая и Чистые пруды работают автобусы № 913.

Ранее сообщалось, что на юге столицы планируют построить трамвайное депо на площадке почти в 11 гектаров. Оно появится на Дорожной улице и будет обслуживать трамваи, которые собираются запустить по маршруту от Чертановской улицы до станции Покровское второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).