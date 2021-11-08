Трамваи № 6 запустили по обычному графику до Братцева

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Трамваи № 6 теперь снова ходят в обычном графике до Братцева. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"С 8 ноября в вечернее время восстанавливается движение трамваев № 6 до Братцева", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данном маршруте трамваи будут снова курсировать в течение всего дня, а временный автобус № 6 перестанет работать.

До этого изменения вводились из-за ремонта переездов через трамвайные пути на улице Лодочной.

В Москве с 2014 года заменили 80% трамваев на новые низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны. До конца 2023 года власти планируют полностью обновить трамвайный парк.