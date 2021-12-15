Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в предновогодние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти призывают жителей и гостей Москвы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Хочу призвать всех горожан и гостей столицы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом – метро, автобусами, в крайнем случае такси или каршерингом", – сказал Ликсутов.
Он пояснил, что подобная необходимость вызвана заторами, которые обычно наблюдаются в последние дни уходящего года. Заммэра напомнил, что в этот период тысячи горожан и гостей столицы обычно отправляются за покупками или на предпраздничные мероприятия, из-за чего в городе наблюдается большая загруженность дорог.
"Выбирать же личные машины для выезда в город я бы попросил только в самую последнюю очередь", – заключил Ликсутов.
Ранее специалисты Центра организации дорожного движения рассказали, что пик загруженности московских дорог ожидается в период с 20 по 29 декабря. В утреннее время заторы будут достигать 6–7 баллов. В вечерние часы прогнозируется 10-балльная загруженность дорог.
Перед Новым годом в Москве ожидаются десятибалльные заторы
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