Диетолог рассказал, чем нельзя закусывать шампанское

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 порекомендовал не закусывать шампанское сладостями и фруктами.

По словам диетолога, несмотря на то что шампанское является слабоалкогольным напитком, оно дает быстрое опьянение из-за большого количества пузырьков. "Оно, может быть, и быстро проходит, но после оставляет какую-то тяжесть", – поясняет врач.

Когда человек пьянеет, он теряет контроль над питанием и начинает переедать, говорит диетолог. Чтобы уменьшить негативное влияние шампанского на организм, врач советует придерживаться нескольких правил.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Шампанское нельзя закусывать сладостями, фруктами и запивать газировкой, потому что в этом случае алкоголь еще легче всасывается, мы чувствуем очень быстрое опьянение.

Вместо этого эксперт советует закусывать шампанское орехами, сухофруктами и сыром. Эти продукты, по мнению диетолога, помогут замедлить всасывание алкоголя.

"Шампанское лучше употреблять, убрав из него пузырьки, потому что они ускоряют всасывание спирта, и пить его медленно", – добавляет диетолог.

Кроме того, по словам специалиста, газированный алкоголь раздражающе действует на желудок. "У людей с гастритом и язвенной болезнью обычно после праздников случается обострение", – говорит Гинзбург. Уменьшить негативное воздействие шампанского можно, если закусывать его хлебом и овощами, говорит диетолог. Салатами же диетолог советует не злоупотреблять.

"Закусывать шампанское салатами не то чтобы прям нельзя, просто это может добавить риск – умереть не умрешь, скорее всего, но если есть склонность к развитию панкреатита или гастрита, то все это в Новый год может случиться", – поясняет врач.

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