Врач дал советы аллергикам при праздновании Нового года

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Новый год является сложным временем для аллергиков, поскольку традиционные праздничные атрибуты и продукты могут стать причиной обострения заболевания.
Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Все самые традиционные атрибуты могут вызывать аллергию. Ель и другие хвойные в том числе. Причина кроется и в пыльце, и в смоле и эфирных маслах", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Аллергию могут вызвать и синтетические елки, поскольку не все они изготавливаются из безопасных и качественных материалов, подчеркнул Тяжельников. По словам врача, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть.
Приобретая искусственное дерево, добавил специалист, следует просить сертификаты и изучать состав. Также аллергию могут вызвать елочные украшения с сильным запахом.
Опасность для аллергиков представляют и некоторые продукты на праздничном столе. В частности, цитрусовые, ананасы, ягоды, орехи, шоколад, какао.
"По традиции, на новогодний стол готовят много салатов. Между тем, такие популярные ингредиенты, как яйцо и курица, тоже могут вызывать аллергию. К списку относятся и морепродукты", – подчеркнул врач.
Тяжельников посоветовал тщательнее выбирать новогоднее меню, а также заранее позаботиться о лекарствах, снимающих приступы.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы при праздновании Нового года на улице. По словам специалиста, несколько часов на открытом воздухе можно провести при -5 градусах, однако нужно тепло одеться, пить теплый чай и не употреблять спиртное.
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