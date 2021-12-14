Врач дал советы при праздновании Нового года на улице

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Отмечать Новый год на улице можно, если разница температуры дома и на улице не сильно большая, сообщил РИА Новости врач-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт уточнил, что при -5 можно побыть на открытом воздухе несколько часов, но нужно тепло одеться, пить теплый чай и не употреблять спиртное.

"Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если -35, то лучше на улице не праздновать совсем", – отметил Болибок.

По словам иммунолога, также следует правильно одеться, не забыть про шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.

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