Российский Дед Мороз рассказал о QR-коде, полученном после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что у него есть QR-код, полученный после прививки от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть", – отметил волшебник, отвечая на вопрос юного жителя Петербурга в ходе онлайн-встречи.

Дед Мороз также сообщил, что он много учился у разных мастеров, а своей внучке Снегурочке планирует подарить украшение – волшебные снежинки.

Ранее стало известно, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

При этом волшебник признался, что ему нет необходимости носить маску, поскольку от вирусов его защищают усы и борода. Дед Мороз отметил, что для поддержания здоровья нужно меньше волноваться, дышать свежим воздухом и не ссориться с людьми.

